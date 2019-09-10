وزيرة تركية: الحرب التجارية بين أمريكا والصين فرصة لنا‎

قالت وزيرة التجارة التركية، اليوم الثلاثاء، إن بلادها ترى فرصة لتعزيز التجارة مع الولايات المتحدة وسط الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، وهو ما يدعم الهدف الطموح المتمثل في زيادة حجم التجارة الثنائية لأربعة أمثالها إلى 100 مليار دولار سنويًا.

وقالت الوزيرة روهصار بكجان، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس: ”رأينا أن المشاكل بين الولايات المتحدة والصين ستخلق فرصة كبيرة للتجارة في مختلف القطاعات“، مضيفة: ”أبدينا للجانب الأمريكي استعدادنا لتقديم سلع“.

وذكرت بكجان أن ”التجارة والاستثمار سيكونان الموضوع الرئيسي حين يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في وقت لاحق من الشهر الجاري“.

وكانت تركيا طلبت من الولايات المتحدة، السبت الماضي، إزالة الحواجز التجارية خلال محادثات تهدف إلى زيادة التجارة الثنائية كثيرًا.

ويأتي هدف واشنطن وأنقرة المتمثل في الوصول بحجم التجارة الثنائية إلى 100 مليار دولار سنويًا رغم احتمال فرض عقوبات أمريكية على تركيا بسبب شرائها منظومة الصواريخ الدفاعية الروسية إس-400.

وتقول الولايات المتحدة، إن إجمالي حجم التجارة مع تركيا بلغ 24 مليار دولار في 2017، مع وصول الفائض الأمريكي إلى 1.5 مليار دولار.

وقال البيت الأبيض في مايو/أيار، إنه قرر إنهاء اتفاق التجارة التفضيلية مع تركيا، وإن مستوى تنميتها الاقتصادية يشير إلى أنها لم تعد مستحقة للدعم.