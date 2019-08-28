مكتب الممثل التجاري الأمريكي يؤكد رسميًا زيادة في الرسوم على بضائع صينية‎

أكد مكتب الممثل التجاري الأمريكي رسميًا، يوم الأربعاء، خطط الرئيس دونالد ترامب لزيادة قدرها 5% في الرسوم الجمركية على قائمة واردات من الصين بقيمة 300 مليار دولار.

وقال مكتب الممثل التجاري في إشعار للسجل الاتحادي إنه سيفرض رسومًا جمركية بنسبة 15% على بعض البضائع المستهدفة من أول أيلول سبتمبر، وعلى الجزء المتبقي، بما في ذلك الهواتف الخلوية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، في الخامس عشر من كانون الأول ديسمبر .

وكانت إدارة ترامب قد أعلنت في السابق خططًا لفرض رسوم بنسبة 10% على هذه الواردات.

وأعلن ترامب الزيادة في الرسوم الجمركية يوم الجمعة الماضي، على تويتر، ردًا على رسوم جمركية صينية انتقامية على بضائع أمريكية بقيمة 75 مليار دولار من بينها النفط الخام.

لكن إشعار السجل الاتحادي لم يشر إلى إعلان ترامب نيته زيادة الرسوم الجمركية إلى 30% على قائمة واردات صينية بقيمة 250 مليار دولار في أول تشرين الأول أكتوبر، والتي تُفرض عليها حاليًا رسوم بنسبة 25%.