الاقتصاد اللبناني يجني أولى مخاطر التوتر مع إسرائيل

قفزت تكلفة التأمين على ديون لبنان السيادية من مخاطر التخلف عن السداد، إلى مستوى قياسي جديد، في حين تعرضت سنداته الدولارية لضغوط مجددًا، اليوم الأربعاء، بعد تصاعد التوترات مع إسرائيل.

وأظهرت بيانات من ”آي.إتش.إس ماركت“ أن عقود مبادلة مخاطر الائتمان اللبنانية لخمس سنوات ارتفعت 21 نقطة أساس عن إغلاق أمس الثلاثاء، إلى 1229 نقطة أساس.

وتعرضت سندات لبنان الدولية لضغوط أيضًا، حيث انخفض الإصداران المستحقان في 2030 و2035 نحو 0.5 سنت لكل منهما إلى أدنى مستوياتهما على الإطلاق، بحسب بيانات ”رفينيتيف“.

تأتي هذه المؤشرات بينما تثار تخوفات من مواجهة مرتقبة بين حزب الله اللبناني وإسرائيل على خلفية حادث الطائرتين المسيّرتين الإسرائيليتين اللتين فجرت إحداهما المقر الإعلامي للحزب في الضاحية الجنوبية ببيروت مطلع الأسبوع الحالي.