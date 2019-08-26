كيف علق السودانيون على مبادرة ”دولار الكرامة“ (فيديو إرم)

أظهر الشارع السوداني تحمسًا للمبادرة التي أطلقها ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي؛ للمساهمة في إنقاذ اقتصاد بلادهم المنهار، أطلقوا عليها ”دولار الكرامة“، من خلال مساهمة كل مواطن بدولار أمريكي لدعم التنمية.

وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الأحد، المبادرة الجديدة، عقب تصريحات رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، التي تحدث فيها عن حاجة البلاد لحوالي 8 مليارات دولار لاستعادة عافيتها.

وأظهرت ردود الفعل، رصدها ”إرم نيوز“، تعويل السودانيين على شريحة العاملين في الخارج والبالغ عددهم 7 ملايين مواطن لدعم الاقتصاد، في الوقت الذي توقع فيه البعض نجاح المبادرة، نظرًا إلى كونها مشابهة لمبادرة ناجحة إبان عهد الرئيس الراحل جعفر نميري، والتي عرفت بـ“جنيه الكرامة“.

وكشف حمدوك، السبت الماضي، عن بدء محادثات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمناقشة إعادة هيكلة ديون السودان، وتواصل مع الدول الصديقة وهيئات التمويل بشأن المساعدات.

ويعاني السودان من اضطراب اقتصادي منذ فقد الجزء الأكبر من إنتاجه النفطي عام 2011، عندما انفصل جنوب السودان بعد حرب أهلية استمرت عشرات السنين.