ترامب: أنا ”المختار من الله“ لخوض حرب تجارية مع الصين

المصدر: ا ف ب

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نفسه، بأن ”المختار من الله“ لخوض الحرب التجارية مع الصين.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحافي مطوّل عقده فجأة في حديقة البيت الأبيض، الأربعاء، إن ”الحرب التجارية التي يخوضها مع الصين، ليست حربه، وإن رؤساء آخرين سبقوه إلى البيت الأبيض كان يجب أن يخوضوها لكنه المختار من الله لأداء هذه المهمة“.

وأضاف: ”أحد ما، كان عليه أن يقوم بهذه المهمة“، قبل أن ينظر إلى السماء ويفتح ذراعيه قائلاً ”أنا هو المختار“، مقتبسًا في ذلك مصطلحًا توراتيًّا.

وأتى تصريح الرئيس الأمريكي في اليوم ذاته الذي استهلّه بتغريدات أورد فيها تصريحًا للمعلّق الإذاعي المحافظ واين آلن روت الذي قال إنّ ”الرئيس ترامب هو أفضل رئيس بالنسبة لليهود ولإسرائيل في تاريخ البشرية، واليهود في إسرائيل يعشقونه كما لو كان ملك إسرائيل“.

وأضاف ترامب عبر تويتر: ”شكرًا لك واين آلن روت على هذه الكلمات اللطيفة للغاية“.

وفرض ترامب رسومًا جمركية قاسية على ما قيمته 250 مليار دولار من الواردات الصينية سنويًّا، كما يعتزم فرض تعرفات جديدة على واردات بقيمة 300 مليار دولار في جولتين أخريين في الـ 1 من أيلول/ سبتمبر، والـ15 من كانون الأول/ديسمبر.

ورغم تحذير صندوق النقد الدولي من أن حرب ترامب التجارية تؤدي إلى تباطؤ النمو العالمي، ومع ظهور مؤشرات على احتمال حدوث انكماش في الاقتصاد الأمريكي، لا يبدو أن ترامب بصدد التخفيف من وطأة هذه الحرب.

وقال ترامب الأربعاء: ”أنا أواجه الصين. أنا أواجه الصين في التجارة، وهل تعرف ماذا؟ نحن نفوز“.

وأضاف: ”وضعني الناس في هذا المكان لكي أقوم بعمل رائع، وهذا ما أقوم به“.