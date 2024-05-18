محكمة روسية تصادر أصول وحسابات "دويتشه بنك"
أمرت محكمة روسية بمصادرة أصول وحسابات وممتلكات "دويتشه بنك" في روسيا، وذلك في إطار دعوى قضائية تتضمن البنك الألماني، وفق ما نقلته وكالة "رويترز" عن وثائق المحكمة.
وكان البنك أحد المقرضين الضامنين بموجب عقد لبناء مصنع لمعالجة الغاز في روسيا مع شركة ليندي الألمانية، والذي تم فسخه بسبب العقوبات الغربية.
ورفع الدعوى القضائية شركة "روسكيم ألاينس"، التي تتخذ من سان بطرسبرغ مقرًا لها، وهي مشروع مشترك تملك شركة الغاز الروسية العملاقة "غازبروم" حصة 50% منه.
وتدير "روسكيم ألاينس" مشروع معالجة الغاز.
ومنعت محكمة التحكيم في سان بطرسبرغ، "دويتشه بنك" من التصرف في حصته البالغة 100% من رأس المال المصرح به للشركة الروسية التابعة له، وكذلك مركز "دويتشه بنك" للتكنولوجيا.
كما قررت المحكمة مصادرة ما تصل قيمته إلى 238.6 مليون يورو، ما يعادل 259 مليون دولار، من الأوراق المالية والعقارات والحسابات المصرفية لـ"دويتشه بنك"، بالإضافة إلى الشركة الروسية التابعة له، ومركز "دويتشه بنك" للتكنولوجيا.