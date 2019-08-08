التضخم بالسودان يعاود الارتفاع مسجلًا 52.59% في يوليو

عاود معدل التضخم في السودان الارتفاع، مسجلًا 52.59% في شهر تموز/ يوليو مقارنة بـ 47.78% في حزيران/ يونيو، و44.95% لشهر أيار/ مايو الماضي.

وكشف الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، تأثير الزيادة في معدّل التضخم، على ارتفاع أسعار مجموعة السلع الغذائية، مشيرًا إلى ارتفاع أسعار الذرة والفتريتة والدخن والقمح والأرز واللحوم والبقوليات.

وبلغ معدل التضخم في المناطق الريفية لشهر تموز/ يوليو 54.14%، وهو أعلى في المناطق الحضرية.

وأرجع بيان صحفي صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء، الخميس، الارتفاع، إلى فصل الخريف.

وسجلت ولايات دارفور وكردفان والنيل الأزرق والجزيرة ارتفاعًا في معدل التضخم، وتأثرت حركة النقل أيضًا بالإضافة إلى دخول موسم الحج الذي ساهم في ارتفاع تضخم مجموعة الترويج والثقافة، وانخفض معدل التضخم في الولاية الشمالية انخفاضًا ملحوظًا تلتها ولاية سنار ثم النيل الأبيض.

وفي وقت سابق، قال مدير الجهاز المركزي للإحصاء، كرم الله علي عبدالرحمن، إن معدّل التضخم ظل مستقرًا إلى حدٍّ ما خلال العام الجاري 2019، في حدود أقل بكثير من العام السابق، وأبدى أمله في الوصول خلال الفترة القادمة إلى رقم أحادي.

وأكد عبدالرحمن أن التضخم في السودان كان يُتوقع له ألّا يتجاوز الـ 43% لشهر حزيران/ يونيو الماضي، إلّا أن الزيادات الكبيرة في أسعار المواد الغذائية ومختلف السلع التي تدخل في التضخم، بجانب الزيادات في رسوم التعليم ومستلزمات المدارس، هي التي منعت تحقيق الانخفاض.

وشهدت معدلات التضخم في الفترة من كانون الثاني/ يناير حتى أيار/ مايو الماضيين، استقرارًا مستمرًا، عند مستوى 44%.

وشهدت الأسواق السودانية، ارتفاعًا غير مسبوق للسلع الأساسية، ويصل بحسب دراسة أجراها خبراء وأكاديميون الأسبوع الماضي، إلى أن أسعار السلع تصاعدت بنحو 400%.