إيطاليا تتعهد باستكمال خط السكك الحديدية مع فرنسا

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قال رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي إن إيطاليا تعهدت للاتحاد الأوروبي بإكمال خط للسكك الحديدية مع فرنسا. ووصف ساسولي التزام إيطاليا بالمشروع المثير للجدل السبت على تويتر بأنه ”خبر سار“. ويتضمن المشروع نفقا بطول 58 كيلومترا عبر جبال الألب ويموله جزئيا الاتحاد الأوروبي. وأدى خط السكك الحديدية الذي يربط مدينة ليون الفرنسية مع تورينو بشمال…