إيطاليا تتعهد باستكمال خط السكك الحديدية مع فرنسا

قال رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي إن إيطاليا تعهدت للاتحاد الأوروبي بإكمال خط للسكك الحديدية مع فرنسا.
ووصف ساسولي التزام إيطاليا بالمشروع المثير للجدل السبت على تويتر بأنه ”خبر سار“. ويتضمن المشروع نفقا بطول 58 كيلومترا عبر جبال الألب ويموله جزئيا الاتحاد الأوروبي.
وأدى خط السكك الحديدية الذي يربط مدينة ليون الفرنسية مع تورينو بشمال إيطاليا إلى انقسام الائتلاف الحاكم في إيطاليا.
وطالما عارضت حركة (5-نجوم) المشروع، قائلة إن إيطاليا يجب أن تركز على تطوير شبكة النقل الحالية.
لكن حزب الرابطة يفضل استكمال المشروع.
وقال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي هذا الأسبوع إن وقف العمل في خط السكك الحديدية سيكلف روما أكثر من إكماله، مما يشير إلى استمرار العمل.
وكان على إيطاليا أن توضح موقفها من المشروع بحلول مهلة وضعها الاتحاد الأوروبي غايتها 26 يوليو/ تموز.