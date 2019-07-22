أبو ظبي وبكين توقّعان 16 مذكرة تفاهم واتفاقية في المنتدى الاقتصادي الإماراتي الصيني

المصدر: ا ف ب

شهد المنتدى الاقتصادي الإماراتي الصيني – الذي انطلقت فعالياته اليوم بالعاصمة بكين بمشاركة أكثر من خمسمائة شخصية من قيادات القطاعين العام والخاص في البلدين – التوقيع على 16 مذكرة واتفاقية تفاهم بين مؤسسات إماراتية وصينية، في العديد من المجالات.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الحكومية، إنّ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، ”تهدف إلى تطوير الشراكة الاستراتيجية الشاملة والتعاون الثنائي بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك في مختلف القطاعات“.

ومن بينها اتفاقية في مجال التعاون الدفاعي والعسكري، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة بين شركة بترول أبو ظبي الوطنية وشركة النفط البحرية الصينية الوطنية.

وتمثّل الصين الشريك التجاري الأهم للإمارات في التجارة السلعية غير النفطية، حيث استحوذت على ما نسبته 9.7 من إجمالي التجارة غير النفطية للإمارات خلال 2018، بقيمة تتجاوز 43 مليار دولار.

وشكّلت التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات مع الصين خلال العام الماضي، ما نسبته 16% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات مع دول قارة آسيا.