الكشف عن قضية فساد جديدة بوزارة الداخلية الكويتية أبطالها موظفون  

كشفت مصادر بوزارة الداخلية في الكويت، عن قضية فساد جديدة في أروقتها أبطالها موظفون في الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام، وفقًا لصحيفة ”القبس“ المحلية.

وقالت المصادر إنّ المتهمين ”تآمروا مع بعض الشركات الصادرة بحقها أحكام قضائية نهائية للحصول على مبالغ مالية ضخمة مقابل إخفاء الأحكام“.

وأضافت ـنّ ”الوزارة عقب تلقيها معلومات شبه مؤكدة بهذا الشأن عن عشرات القضايا فتحت تحقيقًا موسعًا لكشف الموظفين المتورطين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم“.

وشهدت الداخلية الكويتية منذ العام المنصرم، عدة قضايا فساد تورط فيها بعض منتسبيها أحيلت إلى التحقيق والمحاكمة، أبرزها ”ضيافة الداخلية“ التي ما زالت قيد المحاكمة حتى الآن.