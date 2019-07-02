صندوق النقد يتوقع عجزًا أكبر مما تستهدفه حكومة لبنان في 2019

قال فريق من صندوق النقد الدولي الثلاثاء إن العجز المتوقع في موازنة لبنان لعام 2019 من المرجح أن يتجاوز بكثير المستوى الذي تستهدفه الحكومة البالغ 7.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت بعثة صندوق النقد الدولي المعنية بمشاورات المادة الرابعة لعام 2019 في بيان ”نتوقع أن تؤدي التدابير في ميزانية 2019 إلى خفض العجز المالي إلى حوالي 9.75 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019“.

وأضافت أن شراء السندات المنخفضة الفائدة المقترحة سيؤدي إلى تدهور ميزانية مصرف لبنان المركزي، الذي يجب أن يتراجع عن شراء السندات الحكومية.