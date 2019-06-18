الذهب يرتفع مدعومًا بتراجع الدولار قبل اجتماع ”المركزي الأمريكي“

ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء، مع تراجع الدولار من أعلى مستوياته في عدة أسابيع قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخصوص السياسة النقدية الذي يستمر يومين.

وبحلول الساعة الـ 05:25 بتوقيت غرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1341.91 دولار للأوقية (الأونصة).

وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2% -أيضًا- ليصل إلى 1345.80 دولار للأوقية.

وقالت هيلين لاو المحللة لدى ”أرغونوت سيكيوريتيز“: ”المعنويات في أسواق الذهب بصفة عامة إيجابية. ثمة توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيخفض أسعار الفائدة؛ ما يقلل من تكلفة المعدن الأصفر على المستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

ومن المقرر أن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي اجتماعه في وقت لاحق يوم الثلاثاء، وسيكون الاجتماع محط أنظار المستثمرين، بعدما أخذت الأسواق في الحسبان خفض أسعار الفائدة أكثر من مرتين بواقع 25% أساس في كل مرة بحلول نهاية العام.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.25% إلى 14.86 دولار للأوقية، في حين زاد البلاديوم 0.7% إلى 1459.60 دولار للأوقية.

وانخفض البلاتين 0.6% إلى 787.44 دولار للأوقية، بعدما هبط إلى أدنى مستوياته منذ الـ 31 من مايو/ أيار عند 786 دولارًا في وقت سابق من الجلسة.