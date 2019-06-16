مسؤول إيراني: الأسواق الخليجية مهمة ويجب زيادة حضورنا فيها

دعا عضو غرفة التجارة الإيرانية مسعود دانشمند، وزارة الصناعة والتعدين والتجارة في بلده، إلى إيلاء أهمية لدول منطقة الخليج العربي باعتبارها ”واحدة من أهم الأسواق المستهدفة في تسويق الصادرات الإيرانية غير النفطية“.

وقال دانمشند في حوار مع موقع ”جماران نيوز“، يوم الأحد، إنه ”على الرغم من القيود والعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة ضد إيران، يمكن لوزارة الصناعة والتعدين والتجارة بصفتها صانع السياسة أن توفر في المرحلة الحالية شروطًا لزيادة حضور القطاع الخاص في الشؤون التجارية ودخول سوق الفواكه والخضروات في دول الخليج وفي مقدمتها قطر والبحرين والكويت“.

وأضاف أنه ”يمكن زيادة وجود القطاع الخاص الإيراني للشؤون التجارية ودخول الأسواق الخاصة بالفواكه والخضروات في قطر والبحرين والكويت، وأيضًا السوق العمانية والإمارات العربية المتحدة“.

ووجه دانشمند انتقادات لحكومة الرئيس حسن روحاني، بسبب ما وصفها بـ“الأخطاء الخطيرة التي تقوم بها الحكومة، عبر وضع العراقيل أمام القطاع الخاص للوصول إلى الأسواق الخليجية“.

وتابع أنه ”ليس من الضروري أن تكون وزارة التجارة والصناعة مسؤولة عن السعر، لكن من الأفضل استخدام قدرات القطاع الخاص في مجال التجارة والزراعة ونقل الشركات التجارية المملوكة للدولة إلى القطاع الخاص، وبطبيعة الحال، يمكن للحكومة أن تحل هذه المشكلات عن طريق التخطيط والسياسة، ودور وزارة الصناعة والتعدين والتجارة يكون مجرد المراقبة والإرشاد والدعم“.