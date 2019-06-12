الكويت تفرض رسومًا على الشاحنات العابرة لأطول جسر في العالم                        

أعلنت وزيرة الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الإسكان في الكويت، جنان بوشهري، عن صدور قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والنقل البري بفرض رسوم عبور على الشاحنات المستخدمة لجسر جابر الأحمد، بقيمة دينار كويتي واحد لكل طن من الوزن الشامل ابتداءً من 16 يوليو/تموز المقبل.

وقالت الوزيرة بو شهري، في تصريح صحفي لوسائل الإعلام المحلية: إنّ ”الهيئة العامة للطرق وضعت ضوابط لاستخدام الشاحنات لجسر الشيخ جابر الأحمد، وذلك بهدف الحفاظ على سلامته وسلامة المواطنين“، لافتةً إلى أن ”الإيرادات المتوقعة ستستخدم لتغطية جزء من تكلفة أعمال الصيانة والتشغيل وتنفيذ برامج الفحص والإشراف الدورية“.

وأوضحت بو شهري أنّ ”عملية الوزن ودفع الرسوم ستتم في محطات أوزان الشاحنات قبل الدخول إلى جسر الشيخ جابر الأحمد، ووصلة الدوحة، وذلك لضمان استمرارية الحركة وعدم تكدس الشاحنات“.

وأضافت أنّ ”الشاحنات غير الراغبة في دفع رسوم العبور بإمكانها استخدام الطريق رقم 80 ثم طريق 801 للوصول إلى المنطقة الشمالية“.

وكانت الكويت دشنت جسر الشيخ جابر في مطلع شهر أيار/ مايو الماضي، بحضور أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حيث بلغ طوله 36 كلم فوق البحر، ويعتبر أحد أطول الجسور في العالم.