الصين: الحرب التجارية لم تجعل أمريكا عظيمة مجددًا

المصدر: ا ف ب

قالت الصين، يوم الأحد، إن الحرب التجارية التي تشنها واشنطن لم ”تجعل أمريكا عظيمة مجددًا“.

وأكدت أنها ”لن تساوم على المبادئ الأساسية“ في تلك الحرب، معتبرة أنها ألحقت الضرر بالاقتصاد الأمريكي.

جاء ذلك في وثيقة عرضها نائب وزير الإعلام الصيني غوو أمام الصحافيين، غداة دخول زيادة الرسوم الجمركية التي فرضتها بكين على سلع أمريكية بقيمة مليارات الدولارات.

وقال غوو إن الولايات المتحدة تتحمل ”المسؤولية الكاملة“ عن هذه الانتكاسات، مضيفًا عند تقديمه هذا ”الكتاب الأبيض“ أن الحرب التجارية التي بدأها الرئيس الأمريكي العام الماضي ”لم تعد لأمريكا عظمتها“ كما يأمل دونالد ترامب.

وأضاف الكتاب الأبيض للحكومة الصينيّة، أن ”التدابير الجمركية الأمريكية لم تعزز النمو الاقتصادي الأمريكي، بل تسببت بدلاً من ذلك في أضرار جسيمة للاقتصاد الأمريكي“.

وأشارغوو إلى أنه ليست لديه أي معلومات عن لقاء ثنائي ممكن بين ترامب ونظيره شي جينبينغ في نهاية حزيران/ يونيو في طوكيو على هامش قمة العشرين.

واستأنفت واشنطن وبكين معركة الرسوم بينهما في وقت سابق هذا الشهر، بعدما انتهت المحادثات التجارية في الولايات المتحدة بدون اتفاق مع اتهام الجانب الأمريكي للمفاوضين الصينيين بالتنصل من التزامات سابقة.

وأكدت بكين في كتابها الأبيض، أن ”على الولايات المتحدة تحمل المسؤوليّة الكاملة لانتكاسة مفاوضاتها التجارية مع الصين“، مشيرة إلى أن واشنطن ”غيرت مطالبها مرارًا“.

وقالت الصين إن الاتهام الذي أطلقته الإدارة الأمريكية ”بحصول تراجع صيني، لا أساس له على الإطلاق“، مضيفة أن التجربة التاريخية أثبتت أن أي محاولة لفرض صفقة من خلال التشويه والتقويض وممارسة أقصى ضغط، لن تؤدي سوى إلى إفساد علاقات التعاون“.

وأكدت أن ”الاتهامات الأمريكية للحكومة الصينية بسرقة الملكية الفكرية ”لا أساس لها إطلاقًا“، لكنها اعترفت بأن ”التعاون هو الخيار الوحيد الممكن“.

وخلال الأسابيع الأخيرة، قررت واشنطن إدراج هواوي الصينية على قائمتها السوداء جراء مخاوف أمنية.

وفي 16 أيار/ مايو، أدرجت وزارة التجارة الأمريكية مجموعة هواوي على ما يسمى ”قائمة الكيانات“ لأسباب مرتبطة بالأمن القومي، وهو ما يعني منعها من الحصول على المكونات الأمريكية الصنع التي تحتاجها لمعداتها. لكنها منحتها لاحقا مهلة 90 يوما قبل بدء تطبيق الحظر.

وردت وزارة التجارة الصينية الجمعة بالإعلان أنها ستصدر من جهتها قائمة ”كيانات غير موثوق بها“ تفسخ عقودها التجارية وتتوقف عن إمداد الشركات الصينية.