البنك الدولي يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر بـ 200 مليون دولار

قالت وزارة الاستثمار المصرية، اليوم الثلاثاء، إن مصر وقعت اتفاقًا مع البنك الدولي لدعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 200 مليون دولار.

جاء ذلك، في ختام زيارة إلى مصر قام بها ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك.

ونقل بيان عن وزيرة الاستثمار سحر نصر أن الاتفاق يستهدف ”زيادة حجم الائتمان المتاح للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز إمكانية حصولها على الائتمان… (إلى جانب) تحفيز ريادة الأعمال من أجل خلق فرص العمل.“

وسيستثمر المشروع 50 مليون دولار في مؤسسات الوساطة في رأس المال المخاطر التي يديرها القطاع الخاص، كصناديق الاستثمار التمويلية ومسرعات الأعمال وصناديق رأس المال المخاطر وشركات الاستثمار، حسبما ذكر البيان.