مسؤول أمريكي: عقوبات النفط حرمت إيران أكثر من 10 مليارات دولار

قال مسؤول أمريكي يوم الخميس، إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران، حرمتها أكثر من 10 مليارات دولار من إيرادات النفط.

جاء ذلك في تصريح صحفي لبرايان هوك الممثل الأمريكي الخاص لإيران ومستشار السياسات بوزارة الخارجية.

ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان واشنطن أنها سترفع كل الإعفاءات المتعلقة بالعقوبات على إيران ومطالبتها الدول بوقف وارداتها من طهران اعتبارًا من مايو/ أيار، وإلا فإنها ستواجه إجراء عقابيًا.

وطُبقت العقوبات الأمريكية على إيران المصدرة للنفط في تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، لكن واشنطن سمحت لأكبر مشتري الخام الإيراني بواردات محدودة منه لمدة 6 أشهر.