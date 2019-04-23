الصين: نعارض بشدة العقوبات الأمريكية لمنع تصدير النفط الإيراني‎

المصدر: ا ف ب

أعلنت الصين الثلاثاء اعتراضها على قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على 8 دول في حال واصلت استيراد النفط الإيراني.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غينغ شوانغ، في مؤتمر صحافي، إن ”الصين تعارض بشدة فرض الولايات المتحدة عقوبات أحادية“.

وحذر من أن القرار الأمريكي ”سيفاقم الاضطرابات“ في الشرق الأوسط وفي السوق الدولية للطاقة.

وطالبت الولايات المتحدة، أمس الاثنين، بأن يوقف جميع مشتري النفط الإيراني وارداتهم بحلول الأول من مايو/ أيار أو مواجهة عقوبات، في مسعى لتجفيف منابع إيرادات طهران من النفط، ما دفع أسعار خام القياس العالمي لأعلى مستوياتها في 6 أشهر.