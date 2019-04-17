مشروع الموازنة اللبنانية يستهدف خفض العجز إلى أقل من 9% من الناتج المحلي

قال وزير المال اللبناني، علي حسن خليل، اليوم الأربعاء، إن مشروع موازنة لبنان للعام 2019 يتوقع عجزًا يقل عن 9% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 11.2% في 2018 مع تخفيضات واسعة في الإنفاق تشمل ”إجراءات استثنائية تقشفية“.

وأضاف خليل أن الموازنة، التي يُنظر إليها على أنها اختبار حاسم لإرادة الدولة المثقلة بالديون على إجراء اصلاحات، تستند إلى نمو متوقع قدره 1.5%، لكنه قد يصل إلى حوالي 2% مع تحريك عجلة الاقتصاد.

وقال خليل إن الموازنة تتضمن فائضا أوليا مقارنة مع عجز أولي في عام 2018.

وأضاف ”الشيء الأهم أننا وضعنا أنفسنا على سكة معالجة العجز المتفاقم وسيطرنا عليه“ وهو ما يشكل بداية لمزيد من التخفيضات في عامي 2020 و2021.