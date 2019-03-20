7 مليارات ريال يمني إجمالي واردات القطاع السمكي بحضرموت خلال 2018

بلغت واردات القطاع السمكي بمديريات ساحل حضرموت جنوب شرق اليمن، خلال العام الماضي، 6 مليارات و839 مليون ريال يمني، حيث تم إنتاج وتصدير 43 ألف طن من الأحياء البحرية المختلفة.

وكشف تقرير صادر عن الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر العربي عن أن القطاع السمكي بساحل حضرموت أنتج قرابة 43 ألف طن خلال العام الماضي، بقيمة 6 مليارات و830 مليون ريال“.

وذكرت الهيئة العامة للمصائد السمكية، في تقريرها المقدم لاجتماع المكتب التنفيذي بساحل محافظة حضرموت، يوم الأربعاء، أن ”الكميات المصدرة من الأسماك والأحياء البحرية المختلفة بلغت 27 ألفًا و744 طنًا خلال النصف الثاني من العام 2018“.

وفي سياق آخر، افتتحت منظمة الهلال الأحمر الإماراتي، يوم الأربعاء، بمديرية الخوخة في محافظة الحديدة شمال غرب البلاد، مشروع سوق الأسماك بعد تجهيزه وتزويده بالآلات الخاصة.

وأفاد مدير الشؤون الإنسانية في الهلال الأحمر الإماراتي باليمن، محمد الجنيبي، بأن ”المشروع يحوي 11 طاولة للتقطيع والتنظيف، وثلاجتي تبريد وتجميد سعة 40 طنًا، ومولدي كهرباء بقوة 100 كيلوا وات، ومغسلة لتنظيف وتحضير الأسماك، وخزانات مياه تخدمها منظومة طاقة شمسية متكاملة“.

ولفت الجنيبي، في تصريح صحفي نشرته وكالة الأنباء الرسمية ”سبأ نت“، إلى أن ”دعم وتأهيل مشروع سوق الأسماك يأتي في إطار الاهتمام الذي توليه دولة الإمارات عبر ذراعها الإنسانية (الهلال الأحمر)، لمختلف القطاعات الإنسانية والخدمية والتنموية في اليمن؛ من أجل إعادة تطبيع الحياة، وعودة الاستقرار وتفعيل الأنشطة الاقتصادية“.

من جانبه، أكد وكيل محافظة الحديدة، هاشم العزعزي، بأن ”المشاريع الخدمية والتنموية التي ينفذها الهلال الأحمر الإماراتي في المحافظة أسهمت في إعادة تطبيع الحياة، وتحقيق نقلة نوعية ومتسارعة في مجالات الصحة والتعليم والاصطياد السمكي، وغيرها من الأنشطة الاقتصادية والتجارية“.