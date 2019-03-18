”الرئاسي الليبي“ يعلن موازنة 2019 بقيمة 33.6 مليار دولار‎

أعلن المجلس الرئاسي لحكومة ”الوفاق الوطني“ الليبية، اليوم الإثنين، الاتفاق على الترتيبات المالية (الموازنة) لعام 2019، بقيمة 46.8 مليار دينار، ما يعادل 33.67 مليار دولار.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد برئاسة رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، بحضور عدد من أعضاء المجلس ووزراء حكومة ”الوفاق“، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ووكيل ديوان المحاسبة، حسب بيان المكتب الإعلامي للسراج.

وأشار المجلس إلى تشاور سيتم خلال اليومين المقبلين لصياغة القرار، وأخذ الملاحظات النهائية لكافة الجهات واعتماده.

والعام الماضي، أقر المجلس الرئاسي الليبي موازنة العام المالي 2018 بقيمة 42 مليار دينار، ما يقارب 30.22 مليار دولار .