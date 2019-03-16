إيران تتسلم 4 مليارات دولار من ديونها على العراق

قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، السبت، إن بلاده تسلمت 4 مليارات دولار من ديونها على العراق خلال الزيارة التي قام بها الرئيس حسن روحاني، يوم الاثنين الماضي، إلى بغداد.

وأوضح ”محمد جواد جمالي نوبندكاني“، لوكالة أنباء ”إيلنا“ الإصلاحية، أن ”إيران تسلّمت من الحكومة العراقية 4 مليارات دولار من ديونها“، مبينًا أن ”بغداد أكدت لطهران أنها لا تقف مع العقوبات الأمريكية القاسية، وذلك خلال زيارة الرئيس حسن روحاني للعراق“.

وكان روحاني أنهى زيارته إلى العراق التي استمرت 3 أيام، يوم الأربعاء الماضي، التقى خلالها كبار المسؤولين العراقيين، وشهدت تلك الزيارة توقيع العديد من الاتفاقيات التي تركزت على الجوانب الاقتصادية والتجارية، فيما هنالك محاولة من طهران للالتفاف على العقوبات الأمريكية عبر بوابة العراق.

واعتبر النائب الإيراني أن ”زيارة روحاني إلى العراق كانت لها خصائص وإنجازات فريدة“، لافتًا إلى أن إيران أصبحت تشدد على توطيد علاقاتها مع دول الجوار لا سيما العراق في ظل تشديد العقوبات الأمريكية، وقال:“إحدى الطرق التي يمكننا من خلالها التغلب على العقوبات هي زيادة الاتصالات مع دول الجوار، ومن بينها العراق الذي يتمتع بمكانة متميزة“.

وتابع جمالي نوبندكاني:“إن إجمالي الصادرات الإيرانية إلى أوروبا تساوي العلاقات التجارية والمالية مع العراق، مما يدل على مدى أهمية هذا البلد“.

وتحاول إيران أن تبلغ تجارتها مع العراق نحو 20 مليار دولار بدلًا من 12 مليار، كما قال الرئيس حسن روحاني خلال مؤتمره الصحفي مع نظيره العراقي برهم صالح في بغداد.

بدوره، قال المبعوث الأمريكي الخاص في إيران براين هوك، إن النظام الإيراني يرى العراق كـ“مخلب في لعبة سياسية كبيرة، وممر للهيمنة على الشرق الأوسط“.

وقال هوك، الجمعة، خلال مقابلة تلفزيونية:“النظام الإيراني لا يستثمر في شعبه ذاته، ولا نتوقع أن يدعم العراقيين بأي شكل“، مضيفًا أن ”نوايا إيران هي الهيمنة على العراق، أما الولايات المتحدة فتريد عراقًا قويًا ذا سيادة“.

واعتبر هوك أن إيران لم تنجح بمحاولة الالتفاف على العقوبات الأمريكية من بوابة العراق.