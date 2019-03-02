إيران تستورد ”أحمر شفاه“ بـ 3 ملايين دولار في 10 أشهر فقط

كشفت تقارير إعلامية أن إيران استوردت مستحضرات تجميل من ”أحمر الشفاه“ بمبلغ وصل إلى ثلاثة ملايين دولار خلال عشرة أشهر.

وذكرت وكالة أنباء ”إيسنا“ الإيرانية، السبت، أنه وفقًا لإحصاءات إدارة الجمارك لواردات الأشهر الـ 10 الماضية، فقد وصل معدل استيراد أدوات التجميل من ”أحمر الشفاه“ لحوالي 75 طنًا، حيث تُقدر قيمة هذه الكمية بثلاثة ملايين و108 آلاف دولار.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه المستحضرات استوردتها إيران من تركيا وألمانيا وفرنسا وغيرها من الدول.

يأتي هذا فيما تشهد البلاد أزمات اقتصادية طالت واردات الأدوية والسلع الأساسية؛ نتيجة العقوبات الدولية المفروضة على قطاعات اقتصادية عديدة.