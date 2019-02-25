برلماني إيراني يحذر من ضغوطات روسية على طهران بسبب ”قانون حصر الاقتراض“

توقع عضو البرلمان الإيراني، النائب علي رضا سليمي، أن تزيد روسيا من ضغوطها على طهران في مجالات مختلفة، بسبب تشريع البرلمان الإيراني قانونًا يسمح للحكومة باقتراض 5 مليارات دولار من روسيا خلال العام الجديد؛ بهدف تمويل المشاريع واستثمارات البنى التحتية في البلاد.

وقال سليمي لوسائل إعلام إيرانية، الاثنين، إن ”حصر البرلمان الإيراني الاقتراض من روسيا فقط، سيؤدي إلى زيادة الضغوط علينا من قبل موسكو“، داعيًا إلى ”التراجع عن هذا القرار في ظل الظروف الراهنة“.

وفقًا لسليمي، ”فقد تم إقرار هذا القانون في السنوات السابقة خلال الميزانية السنوية، لكن لم يتم تنفيذه“، منوهًا إلى أن ”هذا العام مختلف بسبب العقوبات الصارمة والضغوط الاقتصادية، الأمر الذي ستضطر معه الحكومة الإيرانية إلى استخدام قرار البرلمان باقتراض 5 مليارات دولار من روسيا“.

والاثنين الماضي، ذكر موقع البرلمان الإيراني أن النواب أقروا القانون خلال جلستهم، لمناقشة ميزانية 2019 إلى 2020.

يشار إلى أن حكومة الرئيس حسن روحاني عرضت مشروع قانون موازنة عام 2019 على البرلمان في 25 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ووفقًا لمشروع القانون، تبلغ إيرادات الحكومة خلال العام الجديد نحو 407 تريليونات تومان؛ أي حوالي 97 مليار دولار، ومن المحتمل أن تتجه الحكومة لاقتراض مبلغ 28.5 مليار دولار خلال العام ذاته.