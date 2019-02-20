ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية على واردات السيارات الأوروبية

هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية على واردات الولايات المتحدة من السيارات الأوروبية، في حال عدم التوصل إلى اتفاق تجاري بين واشنطن والاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في واشنطن، الأربعاء، مع المستشار النمساوي سيباستيان كورتز.

وقال ترامب، إن إدارته تدرس فرض رسوم جمركية على السيارات الأوروبية، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية.

وأضاف: ”نحاول التوصل إلى اتفاق، وهم (قادة الاتحاد الأوروبي) صعاب للغاية بشأن التوصل إلى هذا الاتفاق“.

وهدد بأنه ”إذا لم نتوصل إلى صفقة، فسنفرض الرسوم الجمركية“.

وتوعد ترامب، في يونيو/ حزيران الماضي، بفرض رسوم جمركية بنسبة 20% على السيارات وقطع الغيار المستوردة من الاتحاد الأوروبي، وهو ما سيسبب أضرارا لألمانيا بشكل أساسي.

وأرجع الرئيس الأمريكي ذلك إلى ”رسوم الحواجز التجارية، التي استخدمها الاتحاد الأوروبي طويلا ضد الولايات المتحدة وشركاتها وعمالها“.

وفرضت واشنطن، نهاية مارس/ آذار 2018، رسوما جمركية على استيراد الصلب والألمنيوم بنسبة 25% و10% على التوالي.

وبدأ تنفيذ تلك الرسوم الجمركية في الأول من يونيو/ حزيران 2018؛ ما تسبب في توتير العلاقات بين الولايات المتحدة وعدد من الدول الحليفة.