مسيرة عمّالية حاشدة في المغرب للمطالبة بالعدالة وتحسين الأجور

شارك آلاف المغاربة اليوم الأربعاء، بمسيرة حاشدة في العاصمة الرباط؛ للمطالبة بتحسين أجور العمال وحقوقهم.

المسيرة دعت إليها نقابات وجمعيات غير حكومية، طالبت بتحقيق العدالة في الأجور، وتوفير الأمان الوظيفي، وحقوق عمالية أخرى.

وشهدت المسيرة مشاركة واسعة من جانب الأساتذة المتعاقدين، رفضًا لنظام التوظيف بالتعاقد، وضرورة إدماجهم في الوظيفة العمومية.

وأطلقت الحكومة في 2017، برنامج التوظيف بالقطاع العام وفق عقد يمتد سنتين قابل للتجديد، لتجنب أي مستحقات تقاعدية للموظفين المثبتين في الحكومة، وبدأ تنفيذه بالتعليم.