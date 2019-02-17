للمرة الأولى بتاريخ العراق.. توحيد الرسوم الجمركية بين بغداد وأربيل

أعلنت مديرية الجمارك العامة في حكومة إقليم شمال العراق، الأحد، الاتفاق على توحيد الرسوم الجمركية في عموم البلاد، بالاعتماد على التعرفة الجمركية للإقليم.

وقال مدير الجمارك، سامال عبدالرحمن في مؤتمر صحفي، إن ”الاتفاق على توحيد الرسوم هو أحد الإيجابيات في التفاهمات بين الحكومتين، الاتحادية وبالإقليم“.

وكانت حكومة الإقليم تفرض، بشكل مستقل، رسومًا جمركية على البضائع المستوردة من خارج البلاد، وتحتفظ لنفسها بتلك الأموال، وهو ما تعترض عليه بغداد منذ سنوات طويلة وتعتبره غير قانوني.

فيما كانت بغداد تحصل رسومًا جمركية خاصة بها، من البضائع القادمة من الإقليم، وهي في الغالب بضائع وسلع قادمة من تركيا.

وأضاف عبدالرحمن أن ”التعرفة الجمركية التي كانت متبعة، كانت معقدة“، لافتًا إلى أن ”هذه هي المرة الأولى بتاريخ العراق التي يتم فيها تبني تعرفة جمركية موحدة لعموم العراق والإقليم“.

وتابع: ”نسعى لاستكمال كل الاحتياجات الأخرى بهذا الملف، مع هيئة الجمارك العراقية“.

وأكد عبدالرحمن ”السعي لعدم تأثير الرسوم على الأسواق ودخل الفرد“، مبينًا: ”اتفقنا مع الحكومة الاتحادية على ألّا تكون الرسوم المحصلة عالية“.