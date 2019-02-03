مسؤول إيراني يهاجم البنوك الصينية

قال مجيد رضا حريري، عضو غرفة التجارة الإيرانية الصينية، اليوم الأحد، إن جميع البنوك الصينية لا تتعامل مع طهران، بما فيها بنك “كونلون” التابع لمؤسسة البترول الوطنية الصينية.

ونقلت وكالة الأنباء العمالية “إيلنا”، عن حريري قوله، إن “البنوك الصينية لا تتعامل في الوقت الحالي مع إيران، فيما تقوم بعض البنوك في بلدان أخرى بإغلاق الحسابات المصرفية للإيرانيين، حتى أولئك الذين لا يتاجرون”.

وأكد أن “مشروع قانون انضمام إيران إلى اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة، والمعروفة باسم “باليرمو”، التي تم إقرارها مؤخرًا من قبل البرلمان، وينتظر الإعلان عن المصادقة عليها من قبل مجمع تشخيص مصلحة النظام، هو السبيل الوحيد لتعامل المصارف الأجنبية مع إيران”.

وأضاف أن “العديد من الدول، بما فيها الصين، ملتزمة بالتعاون مع إيران، بشرط إقرار جميع بنود اتفاقية المعاهدة الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب المعروفة بـFATF”.

وتابع المسؤول الإيراني، أن “بنك كونلون، تم الإيعاز إليه بتنظيم العلاقات المصرفية الإيرانية مع الصين، مع تكثيف العقوبات ضد إيران؛ بهدف التحايل على العقوبات، لكن هذا المصرف لا يتعامل مع طهران”.

وأشار حريري إلى أن “بنك كونلون قام بتأمين رأس المال لتبادل النفط الإيراني المباع إلى الصين، لكن البنك لا يزال يدعم العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، وأبلغ المسؤولين في طهران بأنه يتعامل مع العقوبات المفروضة على بلادنا، ولن يتجاوز تلك العقوبات كما جرى في العقوبات الماضية قبل وصول الرئيس ترامب إلى السلطة”.

وفي عام 2014، نشرت وكالة رويترز تقريرًا، عن وكالة استخبارات غربية، يبين أن إيران تستخدم البنوك الصينية لتحويل الأموال إلى الشركات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، مضيفًا البنك المركزي الإيراني قام بفتح حسابات في بنك كونلون التابع لشركة النفط الوطنية الصينية.