بعد وقف الاستيراد من إيران.. وباء “مجهول” يضرب محصول الطماطم في العراق

أعلنت محافظة البصرة جنوب العراق البدء بإجراءات للتصدي للوباء الذي ضرب محصول “الطماطم” في مزارع “سفوان والزبير”.

وأكدت الإدارة المحلية لناحية سفوان، أن “حكومة البصرة وافقت على توفير المبالغ اللازمة لشراء المبيدات لمكافحة الأمراض التي أصابت محصول الطماطم لمزارع سفوان والزبير، خلال موسم جني المحصول، وهو ما تسبب بخسائر كبيرة للمزارعين”.

وأضافت أن “المحافظ وافق على صرف مبالغ لمعالجة الأزمة الراهنة ومكافحة هذا الوباء، فضلًا عن تشكيل لجان للكشف عن المزارع المتضررة وتعويض المزارعين”.

وكشف مزارعو البصرة عن ظهور “وباء قاتل مجهول التسمية فتك بمحصول الطماطم دون أن يتمكن المزارعون من تحديد نوعه”، على حد قولهم.

وكان المتحدث باسم مزارعي البصرة عبدالله المشرفاوي، قال في تصريح صحفي أمس، إن “وباء مجهول التسمية فتك بمحصول الطماطم في قضاء الزبير بعد وصول القضاء لمرحلة الاكتفاء الذاتي في تغطية البصرة فضلًا عن التسويق المحلي لمحافظات الوسط والجنوب بعد أن كانت الطماطم تستورد من إيران”.

وأشار إلى أن “آلاف المزارع تعرضت للوباء بشكل متفاوت، فيما تعرضت 250 مزرعة إلى الإبادة الكاملة”.

وطالب وزارة الزراعة بـ”التدخل وإرسال خبراء وفرق معالجة لإنقاذ ما تبقى من محاصيل الطماطم قبل إبادة أكثر من 4 آلاف مزرعة خضروات بفعل المرض”.

يأتي ذلك بعد شهرين فقط على إعلان وزارة الزراعة العراقية الاكتفاء الذاتي من محصول الطماطم، ومنع دخوله من الدول المجاورة، حيث كان العراق يستورد المحصول من إيران.