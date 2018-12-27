وفد تجاري أمريكي يستعد لزيارة الصين

يستعد وفد تجاري أمريكي لزيارة الصين، الشهر المقبل، لإجراء مباحثات مع مسؤولين صينيين.

ونقلت وكالة “بلومبرغ” عن مصدرين مطلعين، يوم الأربعاء، قولهما إن “وفدًا تجاريًا أمريكيًا سيتوجه إلى بكين في الأسبوع الذي يبدأ في السابع من يناير/ كانون الثاني، لإجراء مباحثات مع مسؤولين صينيين”.

وبين المصدران أن الوفد سيكون برئاسة نائب الممثل التجاري الأمريكي جيفري جيريش، وسيضم أيضًا نائب وزير الخزانة للشؤون الدولية ديفيد مالباس.

وتخوض الدولتان حربًا تجارية شهدت تصعيدًا منذ بداية الصيف، مع تجاهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التحذيرات العديدة من المخاطر على الشركات الأمريكية والنمو العالمي.

وحذر مدير إدارة آسيا والمحيط الهادي في صندوق النقد الدولي، تشانغ يونغ ري، مؤخرًا من أن “النزاعات التجارية بين الصين والولايات المتحدة أثرت بالفعل على ثقة أنشطة الأعمال والاستثمار في آسيا”، مشيرًا إلى أنه من الممكن خفض التوقعات للنمو العالمي في يناير/ كانون الثاني المقبل.