إيران: أمريكا تخطط لوقف رحلاتنا الدولية

زعم مسؤول إيراني، يوم الإثنين، أن الولايات المتحدة تخطط لوقف جميع الرحلات التي تسيرها شركات الطيران الإيرانية إلى الخارج.

ونقلت وكالة أنباء “إيسنا” الطلابية، عن نائب وزير النقل ورئيس منظمة الطيران المدني الإيراني، علي عابد زاده، قوله خلال مؤتمر صحفي، إن “الولايات المتحدة تعتزم وقف رحلاتنا الدولية، لكنها لن تنجح”.

وأضاف زاده: “على الرغم من جميع القيود التي تفرضها الولايات المتحدة ضد صناعة الخطوط الجوية الإيرانية، فإننا سنبذل قصارى جهدنا للحفاظ على الظروف الحالية للصناعة والتطورات الجديدة، والحدود التي تعتزم الولايات المتحدة اتخاذها ضد رحلاتنا الدولية، لجعلها غير فعالة”.

وفي سياق متصل، طالبت المديرة التنفيذية لشركة “خطوط إيران اير”، فرزانة شرفبافي، الدول الأوروبية بالحصول على تراخيص من وزارة الخزانة الأمريكية؛ بهدف تسليم طائرات “إيرباص” إلى إيران، بحسب اتفاق تم إبرامه بعد الاتفاق النووي في عام 2015.

وقال شرفبافي: “إننا نتوقع من أوروبا تمديد ترخيص شراء إيران طائرات إيرباص من المكتب الأمريكي لمراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك)”.

وعلقت شرفبافي على إبرام ثلاث صفقات كبيرة لشراء طائرات مدنية عقب التوقيع على الاتفاق النووي بالقول، إنه وفقًا لهذه الصفقات حصلت إيران على 3 طائرات إيرباص و13 طائرة من طراز “اي تي ار”.

وأشارت شرفبافي إلى أن طهران تسلمت 5 طائرات “ATR”، بعد تمديد ترخيص المكتب الأمريكي لمراقبة الأصول الأجنبية، وقالت إن هذه الطائرات تستخدم في الرحلات الداخلية والخارجية إلى العاصمة باكو.

وأكدت شرفبافي: “إننا لم نتراجع عن أي من صفقاتنا لشراء الطائرات، ولنا الكلمة العليا في هذا الإطار”.

وأكدت السلطات الإيرانية، الأربعاء الماضي، حاجة البلاد إلى ما لا يقل عن 500 طائرة مدنية لتحديث أسطول النقل المتهالك الذي مر عليه نحو 40 عامًا.

يذكر أن قطاع الطيران في إيران، يعاني من نقص حاد في قطع غيار الطائرات وعدم القدرة على شراء طائرات جديدة؛ بسبب العقوبات الأمريكية التي أعادت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها على طهران.