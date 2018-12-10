“حساب المواطن” يكشف تفاصيل الدفعة الـ13

كشف القائمون على برنامج “حساب المواطن” في السعودية، يوم الإثنين، تفاصيل الدفعة الـ 13 المخصصة للمستفيدين من البرنامج.

وأعلن البرنامج عن إيداع مخصص الدعم في الحسابات البنكية لمستحقي الدفعة الـ13، حيث بلغ إجمالي ما تم إيداعه في الدفعة الحالية 2.4 مليار ريال، فيما تم صرف 24.2 مليون ريال تعويضات بأثر رجعي عن دفعات سابقة لعدد من المستفيدين.

وقال المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، إن “عدد المستفيدين من أفراد وأرباب الأسر، بلغوا أكثر من 3.6 مليون مستفيد، بينما بلغت أعداد التابعين في دفعة شهر ديسمبر أكثر من 8.6 مليون مستفيد تابع لأرباب الأسر، وبلغ العدد الإجمالي حوالي 12.3 مليون مستفيد، وتابع، كما تحصل 44% من الأسر المستفيدة للدعم على الاستحقاق الكامل بقيمة 1000 ريال للأسرة الواحدة “، وفق ما نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وأضاف القحطاني، أن “مجموع الذكور المستقلين والمستوفين للشروط في الدفعة الـ13 شكلوا 47%، بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 53% من إجمالي المتقدمين، فيما بلغ مجموع أرباب الأسر المستوفين للشروط 61%، وبلغت نسبة الأفراد المستقلين 39%، وشمل الدعم 84% من المتقدمين المؤهلين للبرنامج”.

وأكد القحطاني “ضرورة الإفصاح عن البيانات الدقيقة ورفع الملفات المطلوبة وتعبئتها بشكل محدد، مثل إجمالي الدخل متضمنًا جميع البدلات أو إضافة سجل تجاري”، منوهًا بأن “مراجعة البيانات تتم بشكل دقيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لضمان توجيه الدعم للمستفيدين”.

وبين أن “برنامج حساب المواطن أنشئ لحماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من الإصلاحات الاقتصادية المختلفة”.

ويعتمد “حساب المواطن”، الذي يستهدف تعويض منخفضي ومتوسطي الدخل عن الزيادات الحاصلة في أسعار البنزين والكهرباء وفرض ضريبة القيمة المضافة، في تحديد مقدار الدعم لكل مستفيد، على مقدار الدخل الشهري للمتقدم وعدد أفراد أسرته وأعمارهم.

ويبلغ الحد الأدنى للدعم المقدم للفرد المستقل شهريًا 300 ريال، فيما يتراوح مقدار الدعم للأسر بين 800 وألف ريال.