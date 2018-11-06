العقوبات الأمريكية تجبر إيران على فتح حساب بنكي في العراق

أعلن نائب رئيس لجنة الاستثمار في غرفة التجارة الإيرانية مهدي علي بور، الثلاثاء، أن حكومة بلده ستفتح حسابًا مصرفيًّا في أحد البنوك الحكومية العراقية لضمان استمرار التجارة مع العراق في ظل العقوبات التي فرضتها أمريكا على طهران.

وقال مهدي لوكالة أنباء “إيبنا” المحلية: “سيُفتح حساب مصرفي خاص لإيران في أحد البنوك العراقية الحكومية؛ لتلقي مدفوعات صادرات إيران النفطية”.

وحول ما إذا كان ذلك سيعرّض العراق للعقوبات، بين المسؤول الإيراني أنه “وفقًا لشروط الولايات المتحدة، فإن العراق بحاجة إلى تجنب استخدام الدولار في التجارة مع إيران من أجل استبعاده من العقوبات الجديدة التي فرضت على طهران”.

وأضاف أن “تفاصيل الخطة لم تعلن رسميًا بعد، لكن سيتم استخدام الدينار العراقي أو اليورو لتلقي المدفوعات عن طريق البنك المركزي العراقي”.

وبدأ سريان الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية ضد طهران أمس الاثنين. ويستورد العراق إمدادات حيوية من إيران، بما في ذلك الغاز الذي يستخدمه في محطات توليد الكهرباء.

وكانت وكالة “رويترز” نقلت عن مسؤولين عراقيين، الجمعة الماضية، أن إعفاء العراق من الحظر الأمريكي على قطاع الطاقة الإيراني يأتي بشرط ألا يدفع العراق ثمن الصادرات الإيرانية بالدولار الأمريكي.

وقال المسؤول باللجنة الوزارية العراقية إن وزارة المالية العراقية أنشأت حسابًا لدى بنك مملوك للدولة ستودع بغداد فيه المبالغ المدينة بها لإيران عن الواردات، بالدينار العراقي.

وفي آب/ أغسطس الماضي، قال مسؤولون بالبنك المركزي إن اقتصاد العراق مرتبط بشكل وثيق بإيران بما سيجعل بغداد تطلب إذنًا لتجاهل بعض العقوبات الأمريكية.