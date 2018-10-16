شعار السعودية الشهير “السيفان والنخلة” يغيب عن المنتجات التجارية للمملكة

تعهدت وزارة التجارة والاستثمار السعودية اليوم الثلاثاء، بشن حملات تفتيش على الأسواق في عموم البلاد، للتأكد من الالتزام بتطبيق توجيه ملكي يمنع استخدام شعار السعودية الشهير (السّيفين والنخلة) على المنتجات التجارية.

وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قبل نحو أسبوعين، أمرًا ساميًا يقضي بمنع استخدام شعار المملكة في التعاملات التجارية، بعد أن ارتبط بشكل وثيق بكثير من المنتجات ذات المنشأ السعودي.

وقالت وزارة التجارة في تعميم رسمي نشرته وكالة الأنباء السعودية الحكومية، إنها ستجري حملات تفتيشية على المحلات، وسوف تتخذ الإجراءات اللازمة بحق من يخالف التوجيه الملكي بمنع استخدام شعار الدولة في التعاملات التجارية.

واستبقت الوزارة جولاتها التفتيشية بتحذير “الأفراد، والشركات، والمؤسسات الخاصة من استخدام شعار الدولة (السّيفين والنخلة) في التعاملات التجارية”، وقالت إنه يشمل المطبوعات، والنشرات الإعلامية، والإهداءات الخاصة، وغيرها.

ودعا التعميم، الغرف التجارية في المملكة إلى ضرورة التقيد بالأمر السامي الخاص باستخدام الشعار، بالتزامن مع قيام وزارة الإعلام بجولات ميدانية على المطابع ووكالات الدعاية والإعلان في جميع مناطق المملكة، ومن له علاقة بالأنشطة الإعلامية للتأكد من تنفيذ الأمر السامي، بالتعاون مع اللجان الأمنية المشتركة.

ويعود شعار المملكة الشهير بسيفيه المنحيين والمتقاطعين ونخلة في وسطهما، إلى بدايات توحيد الدولة السعودية قبل نحو 80 عامًا، إذ تمت طباعته على الإصدارات الأولى من العملة المحلية بجانب بعض الطوابع البريدية التي صدرت آنذاك.

وأصبح الشعار رمزًا شهيرًا يرتبط بالسعودية ومنتجاتها، مع تجنب كثير من المنتجين وضع العلم السعودي على منتجاتهم كونه يضم شعار التوحيد الذي يتطلب عناية خاصة في التعامل معه لقدسيته.