16 قتيلًا إثر حريق بخط أنابيب للنفط جنوب شرق نيجيريا

قال متحدث باسم مؤسسة البترول الوطنية النيجيرية، إن 16 شخصا قتلوا في حريق اندلع اليوم الجمعة، في خط أنابيب نفطي في جنوب شرق نيجيريا.

وقالت شركة النفط المملوكة للدولة إن فرقا من خدمات الطواريء تحاول السيطرة على الحريق الذي شب بمحاذاة محور اوسيسيوما قرب مستودع في أبا.

وأضافت الشركة في بيان: “الحادث ربما نتج عن لصوص نفط مشتبه بهم عمدوا إلى كسر خط الأناببب الذي ينقل البنزين من بورت هاركورت إلى أبا”.

والكثير من التسربات النفطية في المعقل الجنوبي لانتاج النفط في أكبر منتج للخام في أفريقيا تحدث بسبب السرقة وتخريب خطوط الأنابيب. والأساليب المستخدمة للسرقة غالبا ما ينتج عنها حوادث تتسبب في حرائق.