إيران تشهد ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية

أعلن رئيس مركز الإحصاء في إيران أميد علي بارسا، اليوم السبت، عن ارتفاع أسعار العديد من المواد الغذائية في إيران “بشكل غير مسبوق”.

وقال بارسا، إن “الزيادة في التضخم خلال شهر أيلول/سبتمبر الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية المصنعة محليًا بنسبة 36%”.

وأوضح خلال حديث مع وكالة أنباء تسنيم الإيرانية، أن “معدل التضخم في شهر أيلول/سبتمبر الحالي بلغ نسبة 26%، فيما ارتفعت أسعار الفاكهة بحوالي 75%”.

وشدد بارسا على أن منهجية حسابات قياسات التضخم لم تتغير، مشيرًا إلى أن “هذه الأرقام خلقت انطباعًا لدى الإيرانيين بأن الحكومة لم تعد قادرة على ضبط أسعار بيع المواد الأساسية”.

وفي يوم 26 من شهر يونيو/ حزيران الماضي، بدأت إيران عملية حظر استيراد أكثر من 1300 منتج، في محاولة لتحصين اقتصادها ضد العقوبات الأمريكية.