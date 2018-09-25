أسعار الذهب تستقر قبيل اجتماع مرتقب لـ”المركزي الأمريكي”

استقر الذهب يوم الثلاثاء مع توخي المستثمرين الحذر قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي قد يوضح اتجاه زيادات أسعار الفائدة في المستقبل، بينما تراقب الأسواق عن كثب تطورات الحرب التجارية الأمريكية الصينية.

وبحلول الساعة 06:28 بتوقيت غرينتش كان السعر الفوري للذهب دون تغير يذكر عند 1199.06 دولار للأوقية (الأونصة).

واستقرت عقود الذهب الأمريكية الآجلة عند 1203.70 دولار للأوقية.

وقال ستيفن إينس مدير تداولات آسيا والمحيط الهادي في أواندا بسنغافورة “الذهب متسمرعند مستويات 1200 دولار مع إغلاق بعض المراكز المدينة تحسبا لقيام مجلس الاحتياطي بأمر غير متوقع كأن يعطي انطباعًا ما بتوقف في دورة رفع الفائدة للعام 2019”.

وينتظر المستثمرون تفاصيل اجتماع مجلس الاحتياطي الذي يبدأ في وقت لاحق اليوم حيث من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة الرئيسية ويسلط الضوء على مسار الزيادات في المستقبل.

وزادت الفضة 0.3% في المعاملات الفورية إلى 14.26 دولار للأوقية.

واستقر البلاديوم عند 1057.60 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 27 شباط/ فبراير عند 1061.80 دولار.

وارتفع البلاتين 0.6% إلى 829.20 دولار للأوقية.