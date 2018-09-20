البنك الدولي يصرف قرضًا بقيمة نصف مليار دولار لدعم ميزانية تونس

قرر البنك الدولي صرف قرض بقيمة 500 مليون دولار لدعم ميزانية تونس، بحسب ما نقلت وكالة رويترز عن مصدر، مطلع لم تسمه.

وزاد المبلغ المصروف احتياطيات تونس من النقد الأجنبي إلى ما يعادل 78 يومًا من الواردات، ارتفاعًا من مستوى يعادل 68 يومًا من الواردات جرى تسجيله في الأسابيع القليلة الماضية.

وتعاني تونس من أزمة اقتصادية منذ الإطاحة بزين العابدين بن علي في 2011، وسط زيادات حادة في معدلات البطالة والتضخم.

وفي العام الماضي بلغت قيمة الدين بتونس 7.9 مليار دينار.

وتستهدف الحكومة تقليص عجز الميزانية إلى 3.9 % العام المقبل، من 4.9 % في توقعاتها للعام 2018.