إيران تخفّض تمثيلها في اجتماع “أوبك” المقبل بالجزائر

قال متحدث باسم وزارة النفط الإيرانية، اليوم الثلاثاء، إن وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه لن يحضر اجتماع أوبك والمنتجين المستقلين، المقرر عقده في الجزائر هذا الشهر.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه: “لن يحضر زنغنه الاجتماع في الجزائر. لقد غيّر رأيه”.

وفي ذات السياق، قال مصدر في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك): إن إيران ستحضر اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة بين أوبك والمستقلين، المقرر عقده في الجزائر، يوم الأحد؛ لمراقبة سوق النفط.

وإيران ليست عضوًا في لجنة المراقبة الوزارية المشتركة التي تضم ست دول، وسيمثلها في اجتماع اللجنة محافظها في أوبك حسين كاظم بور أردبيلي. وذكر المصدر أن وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه لن يحضر الاجتماع.

وسبق أن قال الوزير إنه سيحضر الاجتماع المقرر أن يناقش إنتاج المنظمة من النفط.