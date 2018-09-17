ترامب يفرض رسومًا على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار ويهدد بالمزيد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين إن الولايات المتحدة ستفرض رسوما بنسبة عشرة في المئة على واردات صينية بنحو 200 مليار دولار لكنه استثنى منها ساعات أبل الذكية وسلعا استهلاكية أخرى كخوذات سائقي الدراجات ومقاعد الأطفال في السيارة.

وحذر ترامب في بيان للإعلان عن مجموعة الرسوم الجديدة من أنه إذا ردت الصين بإجراءات انتقامية ضد المزارعين الأمريكيين أو الصناعات الأمريكية “فإننا سندخل فورا المرحلة الثالثة وهي فرض رسوم على واردات إضافية بقيمة 267 مليار دولار تقريبا”.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن تحصيل الرسوم على قائمة الواردات سيبدأ في 24 سبتمبر أيلول وإن النسبة ستزيد إلى 25 في المئة بحلول نهاية العام مما يعطي الشركات الأمريكية وقتا لتحويل دفة سلاسل الإمداد التابعة لها إلى بلدان أخرى.