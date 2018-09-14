الذهب يرتفع مع تراجع الدولار بفعل بيانات أمريكية هزيلة

ارتفع الذهب، اليوم الجمعة، مع تراجع الدولار؛ بعد بيانات تضخم أمريكية جاءت أضعف من التوقعات، وقللت مبررات رفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، وسط إشارات على تطورات في الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 1206.10 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0643 بتوقيت غرينتش، بعدما كان قد سجل أعلى مستوى له، منذ 28 أغسطس/ آب، عند 1212.65 دولار للأوقية يوم الخميس.

وزاد المعدن الأصفر 0.9 % هذا الأسبوع، ويتجه إلى تحقيق أكبر مكسب أسبوعي في ثلاثة أسابيع.

وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1211.30 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.7 % في التعاملات الفورية إلى 14.26 دولار للأوقية.

وزاد البلاتين 1 % إلى 807.70 دولار للأوقية، بعدما كان قد لامس أعلى مستوى في شهر، عند 812.30 دولار للأوقية، يوم الخميس.

ولم يسجل البلاديوم تغيرًا يذكر عند 982.49 دولار للأوقية.