بهدف دعم الليرة.. أردوغان يناشد الأتراك لليوم الثالث على التوالي لبيع الدولار واليورو

جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، مناشدته الأتراك لليوم الثالث على التوالي لبيع الدولار واليورو؛ من أجل دعم الليرة.

ووصف أردوغان تدهور عملة بلاده بأنها “مؤامرة سياسية” ضد تركيا قائلًا: “تقلبات الليرة التركية محض مخطط يستهدف تركيا، لكن الشعب التركي لن يستسلم، ما فشلوا بتحقيقه عبر التحريض ومحاولة الانقلاب، يحاولون الآن تنفيذه عبر المال، وهذا اسمه بصراحة حرب اقتصادية”.

وأضاف: “المستوى الحالي لسعر الصرف الأجنبي لا يمكن تفسيره تفسيرًا منطقيًا”.

وأتم بأن بلاده ستبحث عن أسواق جديدة، وحلفاء جدد وسط الخلاف المتزايد مع الولايات المتحدة.

وفقدت الليرة نحو 40 بالمئة من قيمتها منذ بداية العام، وهو ما يرجع بشكل كبير إلى المخاوف من تأثير أردوغان على الاقتصاد، ودعواته المتكررة إلى خفض أسعار الفائدة في مواجهة ارتفاع التضخم وتدهور العلاقات مع الولايات المتحدة.