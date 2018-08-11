السعودية.. غرفة الرياض توفر 338 وظيفة في هذه القطاعات

أعلنت غرفة الرياض عن توفر نحو 338 وظيفة فنية وإدارية، في إطار مواصلة خطتها لتوظيف الباحثين عن العمل من الشباب والفتيات، وبالتنسيق مع منشآت القطاع الخاص.

وقال منصور الشتري، نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل بالغرفة، إن “طرح هذه الوظائف يأتي بالتنسيق مع منشآت القطاع الخاص، وضمن جهودهما المشتركة لتوظيف الباحثين عن عمل من الجنسين”، مشيرًا إلى أن “هذه التوجهات تأتي مواكبة ودعمًا لخطط وبرامج الدولة الرامية لتوطين الوظائف وتمشيًا مع متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية”.

وشدد الشتري، حسبما نقلت صحيفة عكاظ المحلية، على “حرص الغرفة على تسخير قدراتها وعلاقتها لتكون حلقة وصل بين منشآت القطاع الخاص بمنطقة الرياض لتوفير المزيد من فرص التوظيف للجنسين”.

وطلبت الغرفة من المتقدمين للوظائف إحضار المستندات المطلوبة، وتشمل السيرة الذاتية للمقابلة وشهادة المؤهل العلمي والخبرة، إضافة إلى التأكد من مطابقة المؤهل والشروط قبل التقديم على الوظيفة، علمًا أن موعد إجراء المقابلة الخاصة سيتم خلال الفترة من الـ12 إلى الـ15 من أغسطس الجاري بمقر الغرفة والشركات.

وتشمل الوظائف المعلنة من قبل 9 شركات في القطاع الخاص، “بائع، استقبال فندق، موظف إداري، شؤون موظفين، محاسب ضريبة قيمة مضافة، محاسب رواتب، بائعة ذهب ومجوهرات، معلمة رياض أطفال، محاسبة، استقبال، مساعد إداري، بائعة، منشطة مبيعات”.