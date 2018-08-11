الحكومة الأمريكية تسجل عجزًا مقداره 77 مليار دولار في يوليو

بلغ عجز موازنة الحكومة الأمريكية في شهر يوليو/تموز الماضي 77 مليار دولار بحسب بيانات نشرتها وزارة الخزانة الأمريكية الجمعة.

وبلغ العجز للشهر ذاته العام الماضي 43 مليار، أي أن العجز ارتفع عن العام الماضي بمقدار 34 مليار دولار.

وبلغ مجموع العجز التراكمي لغاية يوليو/تموز للسنة المالية التي بدأت في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، 684 مليار دولار بزيادة مقدارها 118 مليار دولار عن الفترة ذاتها من السنة المالية الماضية حيث بلغ العجز 566 مليار دولار.

وانخفض اجمالي الإيرادات الشهر الماضي 3% حيث بلغ 225 مليار دولار، في الوقت الذي ارتفعت فيه النفقات بمقدار 10% حيث وصلت إلى 302 ملسار دولار.