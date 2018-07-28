موازنة الكويت تسجل عجزا بقيمة 15.9 مليار دولار العام الماضي

قالت وزارة المالية الكويتية، السبت، إن الموازنة العامة للبلاد عن السنة المالية (2017-2018) عجزا بقيمة 4.847 مليار دينار (15.9 مليار دولار).

وأصدرت الوزارة الكويتية، بيانا، أوضح أن موازنة البلاد سجلت عجزا بقيمة 4.847 مليار دينار بعد تحويل 10% من إجمالي الإيرادات العامة لصندوق احتياطي الأجيال القادمة.

وقال البيان إن العجز المالي حقق انخفاضا بنسبة 18.1% مقارنة بالسنة المالية السابقة، بحسب ما أوردته وكالة الأناضول.

وأشار البيان إلى أن إجمالي الإيرادات بلغ 16 مليار دينار (52.7 مليار دولار) بارتفاع نسبته 22.1 % عن العام المالي السابق، فيما بلغ إجمالي المصروفات 19.247 مليار دينار (63.4 مليار دولار) مرتفعا بذلك بنسبة 8.7% عن السنة الماضية.

وكشف البيان أن الإيرادات النفطية بلغت قيمتها 14.282 مليار دينار (47 مليار دولار) مرتفعة بنسبة 22.2% مقارنة بالعام الماضي.

وأشار إلى ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 21.7%، حيث بلغت 1.717 مليار دينار (5.6 مليار دولار).