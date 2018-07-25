5 منح أمريكية جديدة لمصر بقيمة 44.8 مليون دولار

أعلنت وزارة الاستثمار في مصر، اليوم الأربعاء، عن توقيع 5 اتفاقيات مع الولايات المتحدة الأمريكية تحصل الأولى بمقتضاها على منح في مجالات الزراعة والتعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا والصحة والحوكمة بقيمة 44.8 مليون دولار.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الاتفاقية الأولى عبارة عن منحة لتحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة بقيمة 5 ملايين دولار بهدف تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية الحالي، كما تنصب الاتفاقية الثانية والثالثة على الارتقاء بقطاع التعليم في مصر بقيمة 31 مليون دولار.

وبينت أن الاتفاقية الرابعة تهدف إلى تحسين الأعمال الزراعية وزيادة الدخول بقيمة 3.5 مليون دولار؛ وذلك بهدف زيادة الدخول وفرص العمل للقائمين على الأعمال الزراعية في المجتمعات المستهدفة بصعيد مصر، فيما جاءت الاتفاقية الخامسة في إطار مبادرات الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة بقيمة 5.3 مليون دولار.

ونهاية العام الماضي، وقعت مصر والولايات المتحدة على منحة مساعدات جديدة بقيمة 15 مليون دولار، لدعم إصلاحات وتطوير التعليم المصري.

وحصلت مصر العام الماضي على مراكز متأخرة في جودة التعليم الأساسي والعالي وفقًا لمؤشر التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام (2017 / 2018)، إذ جاءت في المركز 129 في جودة التعليم من مجموع 137 دولة.

وتقدم واشنطن لمصر نحو 1.5 مليار دولار مساعدات سنوية، بينها 1.3 مليار مساعدات عسكرية، منذ توقيع مصر معاهدة السلام مع إسرائيل العام 1979.