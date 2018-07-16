الخرطوم تدعو “النقد الدولي” لتوفير دعم مالي وفني للسودان

دعت الحكومة السودانية صندوق النقد الدولي إلى العمل مع المانحين لتوفير الدعم المالي والفني للبلاد؛ بهدف المساهمة في تخفيف أعباء سياسة الإصلاح الاقتصادي على البلاد.

جاء ذلك في اجتماع ختامي لبعثة الصندوق الدولي مع وزير المالية السوداني، محمد عثمان الركابي، وعدد من المسؤولين بالوزارة، اليوم الإثنين، وفق ما أورده بيان لوزارة المالية.

وتعيش السوق السودانية على وقع هبوط حاد في سعر صرف العملة المحلية (الجنيه)، إلى 43 جنيهًا/ دولار واحد، مقارنة مع 18 جنيهًا في السوق الرسمية، تسبب في صعود نسب التضخم لمستويات مرتفعة، وتآكل ودائع المواطنين، وشح في النقد الأجنبي.

واختتم وفد من صندوق النقد الدولي، اليوم الإثنين، زيارة إلى السودان استمرت في الفترة بين 8 حتى 16 من شهر يوليو/ تموز الجاري.

وقال الركابي، وفق البيان: إن زيارة بعثة صندوق النقد الدولي تأتي في إطار المشاورات المستمرة بين بلاده والصندوق.

ودعا الوزير السوداني صندوق النقد الدولي إلى مساعدة السودان في فتح علاقاته المصرفية مع البنوك العالمية، بعد رفع الحظر الاقتصادي الأمريكي.

وينتهج السودان سياسة للإصلاح الاقتصادي، استجابةً لتوصيات تقارير صندوق النقد الدولي، تشمل رفع الدعم عن السلع الأساسية، والتوسع في الضرائب، وتحرير سعر الصرف.

ويمتنع صندوق النقد الدولي عن تقديم دعم مباشر للحكومة السودانية؛ بسبب عدم قدرتها على سداد الديون الخارجية، البالغة 52 مليار دولار حتى عام 2016.