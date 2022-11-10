لوحات لمؤسس "مايكروسوفت" تباع بمبلغ خيالي

حققت عشرات اللوحات رسمها المؤسس المشارك الراحل لعملاق التكنولوجيا الأمريكية "مايكروسوفت" بول الين رقمًا قياسيًّا في مزاد بعد أن بيعت بنحو 1.5 مليار دولار.

وذكرت شبكة "سي أن أن" الأمريكية الخميس أن المزاد أقيم في نيويورك الأربعاء وشمل لوحات أخرى لفنسنت فان جوخ وبول سيزان وجوستاف كلميت.

وأشارت الشبكة إلى أن كل لوحة من لوحات هؤلاء الفنانين حققت أكثر من 100 مليون دولار في "ليلة حطمت الرقم القياسي" في المزادات التي تقيمها مؤسسة "كريستيز."