لوحات لمؤسس "مايكروسوفت" تباع بمبلغ خيالي
حققت عشرات اللوحات رسمها المؤسس المشارك الراحل لعملاق التكنولوجيا الأمريكية "مايكروسوفت" بول الين رقمًا قياسيًّا في مزاد بعد أن بيعت بنحو 1.5 مليار دولار.
وذكرت شبكة "سي أن أن" الأمريكية الخميس أن المزاد أقيم في نيويورك الأربعاء وشمل لوحات أخرى لفنسنت فان جوخ وبول سيزان وجوستاف كلميت.
وأشارت الشبكة إلى أن كل لوحة من لوحات هؤلاء الفنانين حققت أكثر من 100 مليون دولار في "ليلة حطمت الرقم القياسي" في المزادات التي تقيمها مؤسسة "كريستيز."
وقالت دار المزادات إن الأعمال الفنية من مجموعة ألين، التي تمتد على مدى 500 عام من تاريخ الفن عرضت على مدار ليلتين، مع تخصيص جميع العائدات لأسباب خيرية.
وقدرت كريستيز في البداية أن اعمال الين التي يزيد عددها عن 150 لوحة ستباع بمليار دولار، ولكن تم تجاوز المبلغ التاريخي حتى قبل اختتام اليوم الأول من المزاد.
وكانت أعمال الفنانين المعاصرين جاسبر جونز ولوسيان فرويد من بين الأعمال التي حطمت الأرقام القياسية أيضًا، في حين أن لوحات إدوارد هوبر وجورجيا أوكيف وجاكسون بولوك من بين عشرات اللوحات الأخرى التي كانت لا تزال تحت المطرقة الخميس.
ولفتت الشبكة إلى أن لوحة فان جوخ ، "Verger avec cyprès" حققت ما يقرب من 117.2 مليون دولار لتصبح أغلى عمل للفنان يتم بيعه في مزاد على الإطلاق مشيرة إلى أنه تم رسمها في آرل ، فرنسا ، قبل عامين من وفاة الفنان.
وذكرت أن العملين الفنيين الآخرين اللذين جذبا عروضًا بالملايين هما "Maternité II" لجوجان، الذي حقق 105.7 مليون دولار، و"غابة بيرش" لكليمت، وهو منظر طبيعي واسع النطاق بيع بأكثر من 104.5 مليون دولار.
وأشارت "سي أن أن" إلى أنه بعد أن أمضى عدة عقود في تجميع مجموعته، أعار ألين أعماله للمتاحف في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك المعرض الوطني والأكاديمية الملكية للفنون في لندن ومتحف متروبوليتان للفنون في نيويورك.
وتوفي ألين في عام 2018 إثر سرطان الغدد الليمفاوية عن عمر يناهز 65 عامًا وفقًا للشبكة.