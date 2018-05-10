“حساب المواطن” السعودي يصرف الدفعة السادسة ويكشف نسبة الحاصلين على الاستحقاق الكامل

أودع برنامج “حساب المواطن” السعودي، اليوم الخميس، الدفعة السادسة الخاصة بشهر مايو في الحسابات البنكية لمستحقي الدعم بقيمة إجمالية بلغت 2.4 مليار ريال سعودي.

ووفق ما ذكره البرنامج عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، فإن نحو 47% من الأُسر والأفراد المستقلين حصلوا على الاستحقاق الكامل بمعدل 932 ريالًا كمتوسط دعم للأسرة الواحدة.

وأودع كذلك الحساب 59.6 مليون ريال كتعويضات عن دفعات سابقة.

ويستفيد من الدفعة السادسة التي تم صرفها اليوم، المستحقين الذين اكتملت طلباتهم قبل العاشر من شهر أبريل الجاري.

وبلغت قيمة الدفعة الخامسة التي تم صرفها خلال شهر أبريل السابق نحو 2.3 مليار ريال.

ويتلقّى الفرد السعودي المستحق للدعم وسطيًا نحو 300 ريال سعودي، كما أن الأسرة الواحدة تتلقى وسطيًا نحو 935 ريالًا سعوديًا.

وخصصت السعودية في موازنة 2018 نحو 32.4 مليار ريال (8.64) مليار دولار لبرنامج حساب المواطن.

ويستهدف البرنامج تعويض منخفضي ومتوسطي الدخل عن الزيادات الحاصلة في أسعار الوقود، والضرائب التي تم فرضها مؤخرًا في السعودية.