السعودية تعتزم صرف مكافأة مالية الأسبوع المقبل.. وهذه الفئة المشمولة بالقرار

قالت وزارة التعليم السعودية، الخميس، إنها ستبدأ بصرف مكافأة مالية قيمتها ألفي دولار للطلاب الجامعيين السعوديين الدارسين في الخارج على حساب الحكومة أو على حسابهم الخاص في جامعات معترف بها.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، مبارك العصيمي، أن موعد صرف المكافأة التي أقرها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في وقت سابق سيكون مع بدء الأسبوع المقبل.

وبدأت الملحقيات الثقافية في السفارات السعودية الاستعداد لصرف المكافأة منذ أن وافق الملك سلمان أواخر مارس/آذار الماضي على صرف مكافأة مالية بمبلغ ألفي دولار لجميع الطلاب والطالبات المبتعثين في جميع دول العالم، وكذلك الدارسين على حسابهم في الجامعات المعترف بها.

ويدرس أكثر من مئة ألف طالب سعودي على حساب الحكومة في جامعات مرموقة بدول غربية وآسيوية تتقدمها الولايات المتحدة الأمريكية ثم بريطانيا في عدد السعوديين الدارسين في جامعاتهما. بجانب عدد كبير ممن يدرسون على حسابهم الخاص في الخارج.

وتضاف قيمة المكافأة التي ستبلغ مئات ملايين الريالات إلى إنفاق البلد الخليجي على التعليم الذي يحتل حيزًا مهمًا في إنفاق موازنة المملكة.